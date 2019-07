Ils volent les cartes bancaires de personnes âgées pour jouer aux paris sportifs à Menton

Menton, France

C'est la brigade de la sûreté urbaine de Menton qui a mené l'enquête, aidée de la Brigade anti-criminalité de Marseille pour arrêter le voleur et son complice, qui encaissait les gains des paris sportifs. Après avoir dérobé des cartes bleues et retiré de l'argent avec, ils pariaient dans des PMU. Ils ont été condamnés vendredi à 3 ans et 1 an de prison ferme.

Deux personnes âgées prises pour cibles

En mai dernier, un "dabeur" comme on appelle les professionnels du vol à proximité de distributeurs automatiques de billets repère une dame de 82 ans à Menton. Le voleur détourne son attention pendant qu'elle retire de l'argent, retient son code et subtilise sa carte. Il lui fait croire qu'elle a été avalée, c'est le week-end, la dame la récupérera plus tard. En attendant, le malfaiteur retire de l'argent, et se rend le PMU pour parier sur un match de foot. Il joue 2000 euros et en gagne 6000. Pour brouiller les pistes, il fait encaisser les gains à son complice et remet la carte dans le distributeur pour que la victime la retrouve à la banque, comme s'il ne s'était rien passé.

Un Mentonnais de 70 ans a lui aussi été victime d'un vol de carte bleue selon le même mode opératoire, quelques jours plus tard. Les policiers enquêtent avec l'aide des images de vidéosurveillance récupérées aux abords de distributeurs, de buralistes ou de PMU. Ils identifient un véhicule marseillais de location stationné à divers endroits. A Marseille, "les vols au DAB, c'est presque une industrie dans certains quartiers", nous confie un enquêteur. Après avoir recoupé leurs informations, les policiers mentonnais se rendent finalement à Marseille arrêter le voleur et son complice condamné pour recel d'escroquerie. "Il faut enrayer le phénomène et frapper fort avant qu'il ne se propage" ajoute un policier.