Ils volent deux voitures et créent un carambolage à l'entrée de Nantes

Trois jeunes hommes de 17,19 et 20 ans ainsi qu'une fille de 15 ans originaires de la région ont été arrêtés à bord de deux voitures volées sur le rond-point de la Belle-Étoile route de Paris ce vendredi matin. Ils ont crée un carambolage en tentant d'échapper aux gendarmes.

Un vol de deux voitures chez un particulier

Ce vendredi matin à Saint-Lyphard, près de Saint-Nazaire. A 6h30, il appelle les gendarmes pour signaler le vol de ses deux véhicules qui contenaient également un ordinateur portable et deux tablettes. La porte d'entrée de sa maison était restée ouverte. Les gendarmes retrouvent facilement la trace d'un véhicule qui est équipé d'un système de géolocalisation. Une trentaine de gendarmes est mobilisée. Les militaires retrouvent la trace du véhicule sur la RN 723 en direction de Nantes sur le rond-point de la Belle-Étoile.

Un gendarme a sorti son arme

Les gendarmes se positionnent sur le rond-point de la Belle-Étoile route de Paris à l'entrée de Nantes. Objectif : neutraliser le véhicule. La voiture s'approche. Un militaire balance une herse pour stopper la voiture. Le conducteur panique et part en marche arrière et percute l'autre voiture volée qui les suivait. Le chauffeur de cette deuxième voiture fait lui aussi marche arrière entre en collision avec quatre voitures et un camion. Un gendarme n'a plus le choix. Il sort son arme avant de faire les sommations d'usage. Le carambolage s’arrête.

Un jeune a tenté de se faire la belle

Seuls des accidents matériels sont relevés, mais dans la confusion, un chauffeur a réussi à disparaître dans la nature. Un maître chien avec un chien piste et des gendarmes se lancent à la poursuite. Ils le retrouvent tranquillement en train de fumer une cigarette avec des employés d'une société de transport voisine. Le fuyard leur avait dit qu'il s'était perdu. Cette pause cigarette a pris fin quand les gendarmes l'ont neutralisé. Juste avant, il s'était caché dans un hôtel. Les gendarmes ont remis les quatre jeunes à leurs collègues de la compagnie de Saint-Nazaire pour la poursuite de l'enquête.