Legé, France

Un jeune de 16 ans et un de ses camarades ont très certainement eu la peur de leur vie. C'était à Legé (sud de la Loire-Atlantique) il y a dix jours, en pleine nuit. Après avoir dérobé l'engin agricole dans une cour et parcouru quelques cinq kilomètres, ils sont repérés par des témoins, prennent peur, dévalent un talus, font des tonneaux et prennent la fuite.

Les gendarmes ont mis une semaine pour remonter jusqu'à l'un de deux compères. Dans l'affolement il avait laissé sur place des éléments permettant de l'identifier. Il vient d'être mis en examen pour vol avec dégradation et conduite sans permis. D'après l'agriculteur lésé, le tracteur valait 80 000 euros.