Ils volent une cuisine dans une maison en construction près de Nancy

Une cuisine prête à être posée et son électroménager, dérobés dans un pavillon en chantier à Malzéville, près de Nancy ! Le propriétaire a constaté le vol lundi 13 février et a porté plainte. Valeur du matériel dérobé : 25 000€.

ⓘ Publicité

L'enquête de police - notamment de la police scientifique et technique - a permis d'identifier deux auteurs : un artisan de 37 ans et un complice, âgé de 35 ans. Tous deux ont été interpellés mardi 21 février, au petit matin à Malzéville. La cuisine et l'électroménager ont été retrouvés dans le local de l'artisan, de même qu'1,9 kg de résine de cannabis.

Les deux hommes seront jugés ce jeudi, l'un en comparution immédiate, l'autre en procédure de plaider-coupable.