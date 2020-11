Ils voulaient voir le lever de soleil, deux hommes ivres délogés d'une grue de chantier à Bazas

Le cocktail confinement et abus d'alcool aurait pu leur coûter très cher. Plus que l'amende pour non respect du confinement en tout cas ! L'alerte a été donnée vers 7 heures ce dimanche matin par des habitants de Bazas : deux hommes ont escaladé une grue de chantier.

Aux gendarmes venus les déloger, les compères, ivres, ont expliqué avoir voulu retrouver un peu de liberté en ce confinement et profiter d'une jolie vue sur le lever de soleil sur la cathédrale. L'histoire ne dit pas si le spectacle a été à la hauteur de leurs attentes, mais leur aventure leur a valu 135 euros d'amende chacun.