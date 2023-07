Il devait y avoir un conseil municipal ce mardi soir à Rive-de-Gier. Il n'y en aura pas, parce que la mairie est inutilisable, en partie incendiée dans la nuit de vendredi à samedi par des émeutiers. C'est avec beaucoup d'émotions, encore sous le choc, que le maire de la ville Vincent Bony nous emmène constater les dégâts.

Il n'y a plus qu'une porte qui permet d'entrer dans l'hôtel de ville. Une fois dans le hall d'où est parti le feu, il est difficile de savoir où poser les pieds au milieu des débris : "Ils ont cassé la porte, sont entrés et ont mis le feu aux poubelles", explique Vincent Bony, "Les flammes ont ensuite dévoré les murs jusqu’au 2ème étage".

L'odeur est encore très forte et tout est recouvert de suie. On évolue dans le noir car il n’y a évidemment plus d’électricité. "C'est intolérable, inacceptable, c'est 200 ans d'histoire ici ! Je pense que les incendiaires ne s'en rendent pas compte et j'ai envie de dire à ces jeunes que tout ceux qui travaillent ici travaillent pour tous les habitants et particulièrement pour ceux qui sont privés de tout et qui ont absolument besoin d'un gymnase, d'un terrain de foot, d'une aide social. Ce travail là c'est ici que ça se fait !", dit Vincent Bony.

L'évaluation des dégâts est en cours. Le maire de Rive-de-Gier estime le coût à plusieurs millions d'euros et espère une aide de l'Etat.

Les fumées ont dévoré les murs et les escaliers jusqu'au 2ème étage de la mairie de Rive-de-Gier © Radio France - Aurélie Jacquand