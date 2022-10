PHOTOS - Pour un exercice, les secours simulent un déraillement de train dans le tunnel du Perthus

Pendant plus de trois heures, un important dispositif de sécurité et de secours a été déployé au niveau du tunnel de Perthus dans la nuit de lundi à mardi. Pas d'inquiétude si vous avez vu les gyrophares au niveau des entrées, il s'agissait d'un exercice. Les secours ont testé leur réaction face à un déraillement d'un train de voyageurs dans la partie française du tunnel.

Un scénario avec plusieurs blessés

Dans le scénario testé, dix personnes étaient blessées dont trois de nationalité espagnole. Les hôpitaux français étaient également saturés avec la présence d'un autre événement.

Dans le cadre de cet exercice, les secours ont dû prendre en charge dix personnes blessées - Sdis 66

L'objectif de cet exercice était de tester les nouvelles procédures prévues dans le plan de secours binational du tunnel, notamment sur l'organisation du commandement, la coordination franco-espagnole et la mise en œuvre des secours. Depuis sa mise en service, plusieurs exercices de simulation ont eu lieu. Ils ont pour but de tester la réaction des autorités et des secours face aux différents scénarios qui pourraient se produire.

L'objectif de cet exercice était de tester les nouvelles procédures prévues dans le plan de secours binational du tunnel - Sdis 66

L'exercice a duré plus de trois heures - Sdis 66