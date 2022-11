Immeuble dangereux à Chinon : les commerçants et les habitants évacués vont pouvoir retourner chez eux

Bonne nouvelle pour la rue du Commerce de Chinon (Indre-et-Loire). Deux jours après l' affaissement d'une poutre dans un immeuble du centre-ville , les commerçants et les habitants évacués en urgence vont pouvoir retrouver leurs pénates ce samedi en tout début d'après-midi si tour va bien. Un expert a demandé l'installation d'étais pour soutenir le bâtiment. Ces travaux d'étaiement devraient avoir lieu ce samedi matin.

ⓘ Publicité

"Un gros bruit"

En plein milieu de la rue pavée, de grandes barrières métalliques empêchaient encore les piétons de passer sur plusieurs mètres ce vendredi matin, au lendemain de l'incident. La friperie de Déborah Gombaud-Saintonge, La Fripothèque, est mitoyenne du bâtiment dangereux. Quand la poutre a lâché, elle accueillait une cliente dans sa boutique : "On a entendu un gros bruit et des morceaux de verre se casser". La commerçante est sortie à toute vitesse de la boutique "et c'est là qu'on a constaté que quelque chose s'était passé dans l'immeuble d'à côté. Il y avait des gros cailloux sur le toit du bâtiment attenant". C'est une poutre qui s'est affaissée, fragilisant tout l'immeuble voisin.

Des évacuations en urgence

La boutique de Déborah ainsi que quatre autres commerces sont fermés temporairement après l'affaissement de la poutre. Il faut agir vite, l'effondrement d'immeubles à Lille mi-novembre est évidemment dans toutes les têtes : "Vous avez vu l'actualité récente, il n'est pas question de prendre le moindre risque. Nous avons été amenés à mettre en place un périmètre de sécurité" explique Eric Maucort, le premier adjoint au maire de Chinon. De l'extérieur, le bâtiment de deux étages n'a rien de vraiment dangereux même si un peu de mousse verte se répand sur le haut de l'immeuble.

Malgré tout, le propriétaire avait été incité à faire des travaux selon l'adjoint : "Nous avons pris un premier arrêté d'abandon manifeste pour le pousser à faire des travaux. Force est de constater que cela n'a pas été fait". Par conséquent, personne ne pouvait y habiter à cause du manque d'entretien. Il poursuit : "Cette fois-ci, on n'est plus dans l'abandon manifeste, on est dans le péril imminent. Aujourd'hui, il va être contrait de les faire (les travaux, ndlr)". Dans le centre-ville de Chinon, un certain nombre d'immeubles anciens "ne sont pas très entretenus" assure Eric Maucort "suite à des héritages ou des indivisions". Un programme de rénovation urbaine engagé depuis deux ans a permis d'expertiser plusieurs bâtiments problématiques avec "des diagnostics complets".

Des étais vont être installés pour soutenir le bâtiment

Un expert a visité l'immeuble dangereux ce vendredi après-midi. Des étais vont être installés pour soutenir l'immeuble. Ces travaux d'urgence vont permettre aux habitants de retrouver leur chez eux et les commerçants de rouvrir les boutiques. Un soulagement pour Déborah. La commerçante a inauguré sa friperie, il y a seulement dix jours.