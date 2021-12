Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : un troisième corps extrait des décombres

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble mardi à Sanary-sur-Mer après une explosion s'est alourdi après la découverte ce mercredi après-midi du troisième corps recherché par les équipes de sauveteurs. Il s'agit d'un homme, âgé de 58 ans, handicapé, qui résidait au premier étage de l'immeuble soufflé par l'explosion. Le corps de sa maman, nonagénaire avait été extrait plus de douze heures plus tôt sous un amas de gravats.

Il ne restait plus aucun espoir de retrouver le disparu en vie 36 heures après l'effondrement de l'immeuble. Le chien de l'équipe cynophile des sapeurs pompiers avait bien marqué à l'endroit où se trouvait la victime. Mais tout indiquait selon la configuration des éboulements que le quinquagénaire n'avait pas survécu à l'explosion, et encore moins à l'effondrement. Patiemment néanmoins, les spécialistes du déblaiement ont creusé, permettant ainsi d'accéder à l'endroit où reposait la victime.

Un immeuble fragilisé

Les opérations de déblaiement ont cependant fragilisé davantage la structure de l'immeuble attenant, au dessus de la crêperie "le Galion". Ces tonnes de décombres tenaient en quelque sorte les parois des immeubles autour. Moins la montagne était élevée, plus le risque de voir l'immeuble s'effondrer existait. Par précaution, la municipalité a donc pris ce mercredi matin un arrêté prévoyant l'évacuation de plusieurs immeubles situés derrière, à cheval sur les rues Jean-Jaurès et Gabriel-Péri, la crainte étant qu'en cas d'effondrement de l'immeuble fragilisé, des projections viennent faire de nouvelles victimes. Les habitants ont été priés de prendre le nécessaire et de quitter les lieux rapidement.

Dans la rue en effet, des habitants concernés par cette évacuation, bouleversés encore du drame de la veille. Avec sa petite valise à la main, Valérie confie à France Bleu Provence qu'elle a "de la chance d'avoir sa famille dans le coin". Les yeux rougis, cette Sanaryenne évoque le choc qu'elle a ressenti et le soutien qu'elle veut apporter "à ses proches amis du Galion".

Des policiers accompagnent les agents de la ville pour l'évacuation de plusieurs immeubles © Radio France - Christelle MARQUES

C'est toute la commune qui est meurtrie, évoquant "les enfants du pays". Une commune où la solidarité s'est installée dès les premières heures du drame. "Certains particuliers ont proposé leur maison, des campings ont mis à disposition des bungalows. Il faut recenser le nombre de personnes exactement, le besoin en fonction de la cellule familiale, et la durée de cet hébergement" détaille Patricia Aubert, la première adjointe au maire de Sanary. Car la situation est amenée à durer. L'immeuble du "Galion" ne pourra plus jamais être habité. Et les riverains des habitations en face ne pourront pas rentrer chez eux tant que l'immeuble fragilisé menace de tomber. Des expertises pourraient également intervenir sur les logements évacués dans la matinée, afin de déterminer s'ils n'ont pas été fragilisés, eux aussi, par l'importante déflagration.

Une enquête très longue

Quant à l'origine de cette explosion, impossible d'en dire plus encore aujourd'hui. Il va sans doute falloir plusieurs mois pour établir les circonstances exactes. Chaque pelletée de gravats dégagée du théâtre du drame est stockée un peu plus loin afin que les enquêteurs puissent procéder à certains prélèvements, certaines constatations qui pourraient leur apporter des éléments supplémentaires.

Ce qu'ils savent aujourd'hui avec certitude, contrairement aux premiers éléments dont ils disposaient, c'est qu'au moins un locataire de l'immeuble effondré disposait d'un contrat de fourniture de gaz. Ce contrat était au nom de l'occupant de l'appartement du premier étage, dont le corps a justement été extrait ce mercredi après-midi. La crêperie juste à côté, le "Galion", tenu par le jeune père de famille retrouvé mort, était elle aussi alimentée en gaz de ville. Les experts tentent donc de déterminer si une fuite a pu avoir lieu et sa localisation exacte. La cuisine du "Galion" a aussi été très endommagée, mais c'est l'immeuble d'à-côté qui s'est effondré, laissant penser qu'une quantité importante de gaz s'y trouvait. Sa provenance, c'est toute la délicate question.