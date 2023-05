Immeuble en péril rue d'Espagne à Bayonne : les habitants ne réintègreront pas leur logement avant des mois

Le 26 avril 2023, un immeuble situé au 18 rue d’Espagne à Bayonne, a été placé en situation de péril. Devant la menace d’effondrement, les douze personnes y résidant ont été évacuées et relogées. Ce mardi 9 mai, les experts ont rendu leur avis et des mesures ont été prises par la mairie de Bayonne. Des travaux d'urgence seront menés dès ce mercredi.

Ce mercredi et ce jeudi, trois blocs de béton de plus d'une tonne chacun seront positionnés au pied de la façade. Des étais à 60 degrés seront ensuite mis en place pour soutenir le mur extérieur. C'est l'urgence première mais elle n'est pas la seule. A l'intérieur, il faut aussi provisoirement et rapidement consolider les planchers. Ce n'est que dans un deuxième temps que les travaux pourront commencer et ils vont durer plusieurs mois.

D'ici là, les habitants ont interdiction de réintégrer leur logement.