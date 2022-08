Immeuble évacué : les locataires retrouveront leurs appartements vendredi

"Tout est désormais sous contrôle". Ces mots sont ceux de Pierre-François Lejeune, l'adjoint au maire de Cherbourg-en-Cotentin en charge de la sécurité. Mercredi, suite à la chute d'une partie de la façade d'un bâtiment municipal situé dans la cour de la mairie de Cherbourg-Octeville, lui et les services de la ville ont pris la décision d'évacuer un immeuble d'habitation voisin par précaution. "La crainte était qu'il soit touché en cas d'effondrement du bâtiment municipal".

Expertise rassurante

Mais dès jeudi matin, une expertise a été menée et dans l'attente des conclusions écrites qui devraient être communiquées vendredi, les conclusions orales sont rassurantes et indiquent que les habitants de l'immeuble évacué rue de la Paix, ne courent aucun risque en réintégrant leurs appartements. "Je vais m'entretenir avec les locataires vendredi matin et ils pourront retrouver leurs logements dans la foulée", précise Pierre-François Lejeune. Depuis mercredi soir, les 10 locataires évacués de cet immeuble à vocation sociale ont été relogés pour certains à l'hôtel et pour d'autres, à l'auberge de jeunesse.

Destruction du bâtiment fragilisé avancée de 2 mois

Quant au bâtiment municipal qui montre de sérieux signes de faiblesse, son sort était déjà arrêté depuis plusieurs mois. "Nous avions prévu de le détruire en décembre prochain, mais vue sa dégradation ces dernières semaines, liées au contexte météorologique, nous avons décidé d'avancer sa démolition au mois d'octobre prochain", souligne l'élu. De fait, la sécheresse des derniers mois, suivie des orages, a fragilisé le bâtiment construit dans un secteur sableux, et accéléré la fragilisation de la structure.