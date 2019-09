Immeuble fissuré à Rennes : Théo a alerté les pompiers

"On sentait beaucoup de vibrations depuis déjà quelques jours". Théo habite avec son co-locataire, au premier étage de l'immeuble situé au 7 quai Ille-et-Rance à Rennes. Des fissures sont apparues dans l'appartement et sur le porche. Une nouvelle construction est en cours à proximité de cet immeuble ancien. Des engins de chantier creusent depuis quelques semaines. "Samedi, on avait l'impression que la chambre de mon co-locataire penchait. On ne pouvait plus fermer la fenêtre et les portes, on a vu de grosses fissures". Les deux étudiants contactent d'abord leur agence de location, mais on leur conseille de revenir dans quelques jours. Les étudiants décident alors d'alerter les secours. "Les pompiers ont fait évacuer tout le monde. On a eu seulement quinze minutes pour récupérer quelques affaires".

L'immeuble est situé au 7 quai Ille-et-Rance à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Des travaux de consolidation seront réalisés

Les habitants des deux bâtiments situés à l'arrière de l'immeuble (bâtiment B et C) ont pu regagner leur appartements ce lundi. Mais ce n'est pas le cas de ceux qui logent dans le bâtiment dont la façade donne sur les quais. Théo et son co-locataire, comme une dizaine d'autres habitants de l'immeuble ont simplement été autorisés à prendre quelques affaires ce lundi mais ils devront être relogés au moins trois ou quatre semaines. Plusieurs solutions techniques pour conforter et stabiliser l'immeuble sont à l'étude, le choix sera réalisé mercredi dans la journée.