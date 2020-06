Immeuble grenoblois en péril : à peine rouvert, le restaurant Ici Grenoble doit refermer ses portes

Nouveau coup dur pour le restaurant Ici Grenoble, situé dans la rue du Vieux-Temple, à Grenoble. L'établissement est contraint de fermer ses portes quelques jours à peine après sa réouverture dans le cadre du déconfinement. Le restaurant est en effet au rez-de-chaussée d'un immeuble qui menace de s'effondrer après des travaux trop importants.

"La reprise avait été difficile après le déconfinement, on attendait vraiment le week-end pour faire le chiffre de la semaine mais là ça a été coupé net. Depuis le sinistre, on n'a pas pu rentrer dans le restaurant, tous les frigos sont pleins, tout est en plan et on ne sait pas quand on pourra rentrer à nouveau. C'est l'enfer, on était déjà à l'agonie avec le Covid-19, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. C'est compliqué de disparaître aussi longtemps et de ne pas pouvoir donner une date de réouverture aux clients", déplore Flore Pavy, la gérante du restaurant.

Une expertise attendue lundi

Les habitants d'une partie de la rue du Vieux-Temple ne peuvent, eux non plus, toujours pas rentrer chez eux. Un expert doit passer ce lundi pour estimer quand les habitants pourront revenir chez eux pour récupérer quelques affaires. En attendant, une vingtaine de personnes ont été relogées par la mairie qui a pris un arrêté de péril imminent.

La rue du Vieux-Temple à Grenoble est fermée à la circulation automobile et piétonne à cause du risque d'effondrement d'un immeuble. © Radio France - Louise Buyens

La rue est quant à elle totalement bloquée à la circulation automobile et piétonne jusqu'à lundi matin, 10 heures. Deux agents de sécurité sont présents sur les lieux pour faire respecter les règles.