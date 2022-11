Immeubles effondrés à Lille : Le ministre chargé du Logement se rend sur place

"On n'est pas dans une zone d'habitat insalubre connue". Ce matin, rue Pierre Mauroy à Lille, le ministre en charge du logement Olivier Klein s'est rendu sur place. Il était accompagné de la maire de la ville Martine Aubry, pour constater l'étendue des dégâts après l'effondrement de deux immeubles samedi matin qui a fait un mort et un blessé.

"Les expertises sont en cours"

"Dans cette rue normale… Personne ne pouvait prévoir", a regretté le ministre. Il a également salué les trois étudiants qui ont donné l'alerte dans la nuit du vendredi au samedi après avoir remarqué des fissures et un mur gondolé. "Ça aurait pu être bien pire__". L'effondrement des bâtiments 42 et 44 a fait un blessé léger et un mort, le docteur Alexandre Klein, un médecin de 45 ans et chef de service au centre hospitalier de Calais.

Le ministre attend également les premières conclusions de l'enquête judiciaire, ouverte ce week-end par le parquet de Lille. "Les expertises sont en cours (...) il faut laisser l’enquête se dérouler (...) Je ne doute pas que dans les jours ou les semaines qui viennent, nous aurons des explications. Mais il ne faut pas faire le travail des experts, chacun son métier".

Les débris des deux immeubles effondrés rue Pierre Mauroy à Lille. © Radio France - Odile Senellart

La maire de Lille Martine Aubry avait exclu dès ce week-end la piste de la fuite de gaz mais on ne connait pas encore les causes de l'effondrement. "On regardera si des travaux ont été faits et qui n’auraient pas dû l'être. Pour le moment, nous n’avons aucuns éléments de cette nature. Laissons les experts travailler".

"Pas de difficultés pour l'instant" sur les immeubles voisins

Alors qu’un périmètre de sécurité est toujours installé rue Pierre Mauroy, des questions sur les possibles risques d'écroulement des immeubles voisins. La maire de Lille a tenu à clarifier la situation : "Pour l’instant, nous n’avons aucune raison de penser qu’il y a des difficultés. Donc on arrête de raconter qu’il y a un immeuble qui va s’effondrer".

"Nous sommes extrêmement attentifs. Si un locataire nous dit qu’il y a un problème, nous agissons immédiatement via les 20 inspecteurs de salubrité que nous avons, un très gros service par rapport à d’autres villes" Martine Aubry, maire PS de la ville.

Les habitants de la rue autorisés à rentrer chez eux

Tous les habitants de la rue peuvent continuer à habiter chez eux, sauf trois résidents d'un immeuble proche de l'effondrement, qui, eux, ne peuvent pas retourner dans leur appartement, et doivent attendre les conclusions des experts.

La maire Martine Aubry espère rouvrir la rue dans quelques jours. Une réunion entre la mairie et les commerçants a eu lieu ce lundi après-midi à 16h pour faire un point sur la situation.