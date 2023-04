Immeubles effondrés à Marseille : ce que l'on sait de la catastrophe ce dimanche soir

Marseille est encore sous le choc ce dimanche soir. Dans la nuit de samedi à dimanche, un immeuble situé au 17 rue de Tivoli s'est effondré après une déflagration , abîmant les immeubles du 15 et du 19 et faisant cinq blessés légers. Un incendie s'est déclaré sous les gravats, empêchant pendant plusieurs heures les recherches des survivants sous les décombres. L'immeuble du 15 s'est à son tour effondré vers 7 heures du matin. Recherches des survivants, blessés, enquête, causes de l'effondrement : France Bleu fait le point sur ce que l'on sait de la catastrophe ce dimanche soir.

Que s'est-il passé ?

À 00h40 dans la nuit de samedi à dimanche, une déflagration a retenti dans le centre-ville de Marseille, dans un quartier de Marseille connu pour ses cafés, restaurants et sa vie nocturne : "Un gros boum" selon un jeune Marseillais interviewé par France Bleu Provence. Un immeuble, situé au numéro 17 de la rue de Tivoli dans le 5e arrondissement de la ville, s'est totalement effondré. Un nuage de poussière s'est alors répandu dans les rues adjacentes. Les secours sont arrivés rapidement sur place pour secourir les habitants, et les rues alentour ont été bouclées. Un incendie s'est ensuite déclaré sous les gravats, empêchant l'envoi des chiens et les équipes pour recherches d'éventuelles victimes .

L'effondrement de l'immeuble du 17 a entraîné dans sa chute, une partie des immeubles situés au 15 et au 19. Les appartements ont été évacués rapidement.

Vers 7 heures du matin, le numéro 15 s'est effondré à son tour, compliquant un peu plus le travail des secours.

Effondrement d'un immeuble à Marseille © Visactu

Y a-t-il des victimes ?

Les recherches dans les gravats ont commencé dans l'après-midi. Ce dimanche soir, aucune victime n'avait encore été retrouvée dans les décombres de la rue de Tivoli, mais huit personnes habitantes du 17 ne donnent plus de nouvelles depuis l'effondrement, selon la procureure de Marseille.

Sur les huit personnes, il s'agit, selon le parquet, de personnes d'un certain âge et d'un jeune couple d'une trentaine d'années. La procureure a également parlé d'une neuvième personne "qui serait actuellement recherchée au niveau du 19 rue de Tivoli". "C'est une information qui n'est pas encore confirmée. Mais une dame s'est présentée et nous dit être sans nouvelle de son ex-conjoint qui vit au 19 ", a-t-elle expliqué.

Cinq personnes, résidentes des bâtiments voisins, ont été légèrement blessées. "Aucune n'est entre la vie et la mort" et 33 au total ont été prises en charge, selon Gérald Darmanin et le maire de Marseille Benoît Payan.

Pourquoi la détection de victimes est-elle ralentie ?

Les opérations de secours sont difficiles à Marseille. Un incendie a pris dans les décombres et a complexifié le travail des marins-pompiers dans la recherche de victimes. Ce dimanche soir, il était toujours actif. "Cet incendie perturbe le fonctionnement et l'avancée des marins-pompiers" et "il y a aussi les équipes cynotechniques qui doivent s'assurer que les chiens vont pouvoir renifler et chercher l'odeur adéquate sans se brûler et sans être perturbés par l'odeur des fumées" , a expliqué sur franceinfo ce dimanche, Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

D'après la procureure de Marseille ce dimanche soir, les chiens sont régulièrement approchés des gravats malgré l'incendie : "Les déblaiements se poursuivent avec toujours des poches très chaudes, et les fumées continuent à sortir des gravats," mais "les pompiers font passer régulièrement des chiens de secours pour voir s'ils peuvent détecter" d'éventuelles victimes, a-t-elle dit.

Quelles sont les causes cet effondrement ?

Les causes exactes de l'effondrement ne sont pas encore connues. La procureure de Marseille Dominique Laurens a indiqué ce dimanche soir que les experts n'avaient pas encore pu accéder au site pour déterminer les causes de l'effondrement, qui a été précédé d'une explosion selon des témoins. Elle a été "d'une extrême violence" d'après les caméras de surveillance qui ont filmé à 00h46, a-t-elle précisé.

Une enquête ouverte par le parquet pour "blessures involontaires" devra faire la lumière sur cet effondrement. Elle a été confiée à la police judiciaire de Marseille. Ce que l'on sait, c'est qu'une explosion au gaz "fait partie des pistes" étant donné la violence de la déflagration, a-t-elle dit, précisant que les immeubles touchés n'étaient "pas du tout insalubres". Avant elle, les autorités avaient en effet indiqué qu'il n'y avait pas eu d'arrêté de péril ou d'intervention récente dans cette petite artère résidentielle.

Cela écarte donc le scénario de la rue d'Aubagne qui avait endeuillé la ville : en novembre 2018, deux immeubles insalubres s'étaient effondrés , provoquant la mort de huit personnes.