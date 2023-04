Immeubles effondrés à Marseille : ce que l'on sait de la catastrophe ce lundi soir

À Marseille, les secours fouillent sans relâche les décombres à la recherche d'autres disparus, au lendemain de l'effondrement d'un immeuble du centre-ville dans la nuit de samedi à dimanche. Ce lundi soir, cinq corps sans vie avaient été retrouvés dans les décombres de l'immeuble. Ce bâtiment situé au 17 rue de Tivoli a été soufflé par une explosion dont l'origine demeure inexpliquée, abîmant les immeubles du 15 et du 19 et faisant cinq blessés légers.

Une centaine de sauveteurs, aidés de chiens, de drones et de sondes thermiques, travaillent sans relâche, dans des conditions difficiles, avec un feu qui couve toujours sous les gravats. Recherches des survivants, blessés, enquête, causes de l'effondrement : France Bleu fait le point sur ce que l'on sait de la catastrophe.

Que s'est-il passé ?

À 00h46 dans la nuit de samedi à dimanche, une déflagration a retenti dans le centre-ville de Marseille, dans un quartier de Marseille connu pour ses cafés, restaurants et sa vie nocturne : "Un gros boum" selon un jeune Marseillais interviewé par France Bleu Provence. Un immeuble, situé au numéro 17 de la rue de Tivoli dans le 5e arrondissement de la ville, s'est totalement effondré. Un nuage de poussière s'est alors répandu dans les rues adjacentes. Les secours sont arrivés rapidement sur place pour secourir les habitants, et les rues alentour ont été bouclées. Un incendie s'est ensuite déclaré sous les gravats, empêchant pendant plusieurs heures l'envoi des chiens et les équipes pour recherches d'éventuelles victimes .

L'effondrement de l'immeuble du 17 a entraîné dans sa chute, une partie des immeubles situés au 15 et au 19. Les appartements ont été évacués rapidement.

Vers 7 heures du matin, le numéro 15 s'est effondré à son tour, compliquant un peu plus le travail des secours.

Cinq corps sans vie retrouvés

Huit habitants du 17 rue de Tivoli étaient présumés disparus dimanche, dont des personnes d'un certain âge et un jeune couple d'une trentaine d'années, selon le parquet.

Deux premiers corps sans vie ont été extraits des gravats dimanche soir. Dans la matinée de lundi, un troisième puis un quatrième corps ont été retrouvés. Un cinquième corps a été découvert dans les décombres en fin de journée ce lundi. "Compte tenu des difficultés particulières d'intervention, l'extraction (des corps du site) prendra du temps" ont prévenu les pompiers. "Aucune information ne peut être transmise à cette heure sur les identités des victimes. L'identification des corps est en cours par l'unité police d'identification de victimes de catastrophes basée à Écully (Rhône) qui est à Marseille depuis dimanche", a précisé le parquet lundi après-midi. Trois personnes sont toujours introuvables.

Une personne qui était recherchée au 19 rue de Tivoli s'est manifestée ce lundi matin auprès de ses proches, a indiqué le parquet.

Cinq personnes, résidentes des bâtiments voisins, ont été légèrement blessées. Au total, 33 personnes ont été prises en charge, selon Gérald Darmanin et le maire de Marseille Benoît Payan. Signe des effets ravageurs de l'explosion, 199 habitants du quartier - représentant 90 foyers - ont dû être évacués et 50 ont demandé un relogement d'urgence.

Les drapeaux de l'hôtel de ville et des mairies de secteurs seront mis en berne à partir de ce mardi 11 avril, annoncé la mairie.

Marseille : le drame de la rue de Tivoli, point de situation lundi à 19h00 © Visactu

Pourquoi la détection de victimes a-t-elle été ralentie ?

Un incendie a pris dans les décombres après la catastrophe et a complexifié pendant plusieurs heures le travail des marins-pompiers mobilisés pour rechercher des victimes. Il a perturbé "le fonctionnement et l'avancée des marins-pompiers" expliquait dimanche sur franceinfo Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France*.* Les équipes cynophiles ont été retardées, car elles devaient faire intervenir les chiens sans qu'ils se brûlent et sans qu'ils soient perturbés par l'odeur des fumées.

Ce lundi, le feu couvait toujours sous les gravats mais n'était "plus un problème", selon les marins-pompiers de Marseille. Au total, plus de 500 mètres cubes de gravats ont déjà été évacués ce lundi soir, issus du 17 mais aussi du 15 rue de Tivoli.

Les marins-pompiers à l'œuvre sur les décombres ce dimanche en fin de journée © AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

Quelles sont les causes cet effondrement ?

Les causes exactes de l'effondrement ne sont pas encore connues. Mais "le gaz fait partie bien évidemment des pistes", a indiqué la procureure de Marseille, comme avant elle le préfet des Bouches-du-Rhône ou l'adjoint chargé de la sécurité à la mairie de Marseille, Yannick Ohanessian, selon qui plusieurs témoins ont évoqué des "odeurs suspectes de gaz".

"On a très vite senti une forte odeur de gaz, qui est restée et qu'on a encore sentie ce matin", a ainsi indiqué à l'AFP Savera Mosnier, habitante d'une rue proche. Toutes les sources insistent donc sur la différence avec un précédent effondrement de deux immeubles, insalubres ceux-là, en novembre 2018, rue d'Aubagne , dans un autre quartier du centre de Marseille. Ce drame avait fait huit morts et traumatisé la population, suscitant une vague d'indignation contre le mal-logement dans cette ville où 40.000 personnes vivent dans des taudis, selon des ONG.

Une enquête ouverte par le parquet pour "blessures involontaires" devra faire la lumière sur cet effondrement. Elle a été confiée à la police judiciaire de Marseille.

L'effondrement a libéré d'importantes quantités de poussière © AFP - NICOLAS TUCAT