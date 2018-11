Immeubles effondrés à Marseille : des milliers de personnes à la marche blanche

Marseille, France

De la tristesse mais aussi beaucoup de colère sur les visages des Marseillais ce samedi. Ils étaient plusieurs milliers à marcher entre la rue Estelle et le Vieux Port pour rendre hommage aux huit personnes qui ont perdu la vie dans l'effondrement de leur immeuble, rue d'Aubagne. De tous les quartiers et de tous les âges, les marseillais ont marché avec parfois quelques fleurs blanches dans les mains.

Beaucoup de monde dans les rues de Marseille pour participer à la #marcheblanche en hommage aux victimes dans l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne, lundi. pic.twitter.com/sYJZIbPQDU — France Bleu Provence (@bleuprovence) November 10, 2018

Entre hommage et indignation

Pour beaucoup, l'émotion provoquée par ce drame se mêle à l’indignation. Comment cela peut-il se produire dans la deuxième ville de France ?, se demande Cyril, venu à cette marche par solidarité.

"A Marseille, on paye l'une des plus importantes taxe foncière de France et ils sont incapables d’assurer le minimum de services publics pour la population. C'est juste un scandale, il serait temps que Gaudin démissionne," soutient Cyril, habitant le Cours Julien.

Marche blanche en hommage aux victimes de la rue d'Aubagne. © Radio France - Julie Pacaud

A ses côtés, sa fille Lucie, 7 ans et demi, brandit un dessin. Trois immeubles y sont crayonnés, un smiley qui pleure et un cœur :"On t'aime rue d'Aubagne".