Immeubles effondrés à Marseille : les appels aux dons des associations

Marseille, France

Les corps de cinq victimes, trois hommes et deux femmes, ont été retrouvés sous les décombres des trois immeubles vétustes qui se sont effondrés lundi dans le centre de Marseille. Trois personnes pourraient encore se trouver sous les gravats. À Marseille, la solidarité s'organise pour les habitants de Noailles. Une centaine de personnes ont été évacuées et relogées dans une soixantaine de chambres d'hôtel du centre-ville par mesure de sécurité. Un centre d'accueil a été ouvert pour les familles et leurs proches au 61 la Canebière. La mairie a également ouvert un numéro spécial, le 04.91.14.55.61, disponible 24h/24.

La solidarité s'organise

Emmaüs, la Croix-Rouge, Destination familles et Femmes d’Ici et d’Ailleurs de Marseille, plusieurs associations marseillaises ont lancé des appels aux dons. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons mardi après-midi pour les habitants évacués de la rue d'Aubagne et en attente de relogement : vêtements chauds, sous-vêtements, chaussettes, pour hommes, femmes et enfants. Tous les dons peuvent être déposés à la mairie des 1-7, au 61 la Canebière.

Deux associations, Destination familles et Femmes d’Ici et d’Ailleurs de Marseille, ont également mis leurs locaux à disposition pour recueillir ces dons aux adresses suivantes : 43 rue d’Aubagne et 4 rue Mazagran. Les compagnons, les bénévoles et les responsables de la communauté Emmaüs de Marseille Pointe rouge ont aussi décidé d’exprimer de manière concrète leur solidarité.