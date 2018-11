Rue d'Aubagne, Marseille, France

Deux immeubles se sont effondrés ce lundi 5 novembre vers 9 h du matin, au numéro 63 et 65 de la rue d'Aubagne à Marseille. L'un des deux immeubles était habité. Plus de 90 marins-pompiers sont sur place à la recherche de victimes éventuelles. Un troisième bâtiment, fragilisé par les chutes, a été détruit par précaution en fin d'après-midi.

Cet événement dramatique ne surprend pas les habitants du quartier de Noailles. "Ça fait plusieurs fois que l'on envoie des courriers pour signaler que les bâtiments sont insalubres. On a des gros morceaux de pierre qui tombent de notre façade assez souvent. On leur dit que ça va s'écrouler mais rien n'est fait", raconte Sarah, dans son appartement du premier étage de la rue d'Aubagne, à quelques mètres des immeubles effondrés.

Le quartier de Noailles est au coeur d'un programme de restauration immobilière depuis plus de 15 ans

Le quartier de Noailles est depuis 2001 au cœur d’une opération de restauration déclarée d’utilité publique. Ce programme, dit PRI (périmètre de restauration immobilière), concerne 152 immeubles soumis à des obligations de travaux. Plus de 15 ans plus tard, en 2017, 39% des immeubles concernés n'ont connus aucun travaux. En 2002, le maire de la ville a aussi signé avec l’Etat un plan d’éradication de l’habitat indigne. En tout à Marseille, 6 000 copropriétés sont jugées "fragiles" dont une grande partie dans le centre ancien et les quartiers Nord selon le rapport Nicol de mai 2015, du nom d'un inspecteur général honoraires de l'administration du développement durable.

Les marins-pompiers ont démoli un troisième immeuble rue d'Aubagne, fragilisé par la chute de deux autres bâtiments ce matin pic.twitter.com/Kc1dvQ40ao — France Bleu Provence (@bleuprovence) November 5, 2018

Les gravats ont traversé la rue, des voitures ont été ensevelies. © Radio France - Bataillon de marins-pompiers de Marseille