Immeubles effondrés à Marseille : les opérations de secours et de recherches sont terminées

Marseille, France

C'est désormais une certitude, il n'y aura plus de nouvelles victimes suite aux effondrements des deux immeubles vétustes de la rue d'Aubagne à Marseille. Le vice-amiral et commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille Charles-Henri Garié assure que "les opération de secours et de recherches sont terminées. Le bataillon reste sur place pour assurer la sécurité et s'occuper d'aider, aux côtés de la mairie, la population". Une soixantaine de marins-pompiers sont donc toujours déployés dans le quartier de Noailles. "Nous ne lâchons pas les Marseillais", affirme le vice-amiral. Le bilan de la catastrophe est donc de 8 victimes, cinq hommes et trois femmes, dont les corps ont été retrouvés sous les gravats.