Immeubles effondrés à Marseille : "On ne peut pas perdre espoir" selon le maire, Benoît Payan

"Il reste de l'espoir" pour trouver "d'éventuels survivants", a déclaré lundi matin le maire de Marseille, Benoît Payan, sur le site de l'immeuble effondré la veille, d'où deux premiers corps ont été extraits dans la nuit par les marins-pompiers.

Ces deux corps n'ont pas encore été identifiés, a précisé l'élu, en confirmant le chiffre de six personnes encore portées disparues sous les décombres de l'immeuble qui s'est écroulé comme un château de cartes, dans la nuit de samedi à dimanche, au 17 rue de Tivoli, ainsi qu'une dernière personne "probablement disparue" au 19 de la rue, "qui ne donne pas signe à sa famille". Le maire de Marseille était l'invité de France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Benoît Payan, vous le répétez depuis ce lundi matin : il y a encore de l'espoir. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ?

Benoît Payan : Il y a de l'espoir, mais il est mince. C'est les marins pompiers, ce sont les experts qui sont sur place qui nous disent qu'on continue de rechercher d'éventuelles victimes encore en vie. Il y a potentiellement, et c'est ce que nous a dit la procureur de la République, entre huit et neuf personnes qui seraient sous décombres. Et au moment où je vous parle, on ne peut pas perdre espoir. On ne peut pas conclure qu'il n'y a pas de manière certaine des personnes encore en vie et donc moi, je veux garder espoir et j'ai demandé aux marins pompiers de Marseille de tout mettre en œuvre pour rechercher d'éventuels survivants, de tout tenter pour retrouver survivants.

On ne connait pas l'identité des victimes pour l'instant. On ne sait pas s'il s'agit de personnes âgées ou du couple de trentenaires recherchés au numéro 17. Quand est-ce qu'on va connaître l'identité de ces deux personnes retrouvées ?

On en saura plus dans la matinée et de manière certaine probablement demain matin. La police judiciaire travaille, enquête. Il faut faire un travail d'identification des corps qui est difficile. Il y a aussi la prise en charge des familles et vous comprenez la difficulté, la douleur, la sensibilité des familles dont certains gardent espoir et c'est normal. D'autres sont plus pessimistes. Il s'agit de vies humaines. Il s'agit de drames humains et pour la ville de Marseille évidemment, d'un drame collectif, de quelque chose qui nous touche, qui nous frappe tous. Au moment où je vous parle. Le temps est encore à la recherche, aux secours et à la recherche des survivants et on mène tout de front.

On pense évidemment aux familles des victimes, mais on pense aussi à ces 200 habitants qui ont été évacués. Est- ce qu'on sait aujourd'hui à quel moment ces habitants pouvoir retourner à la maison ?

C'est 33 immeubles et évidemment, en fonction de l'endroit où se situent les immeubles dans le périmètre de sécurité, ils pourront plus ou moins rapidement retrouver leur logement. Je pense que certains, dès demain (ce mardi, NDLR), pourront retrouver leur logement. Celles et ceux qui sont le plus éloignés de la zone du drame, du sinistre et puis les autres. Pour ceux qui sont tout près, il est hors de question qu'on mette en danger leur vie. La ville de Marseille a fait le choix d'héberger ceux qui ne pouvaient pas, qui ne trouvaient pas d'hébergement, d'héberger ces gens à l'hôtel et je continuerai de les héberger à l'hôtel dans des conditions dignes tant qu'elles n'auront pas retrouvé leur logement.

Les immeubles autour du 17, du 15 et du 19 sont de plus en plus fragilisés. C'est une des informations principales de la matinée. Est-ce que ça veut dire qu'un nouvel immeuble risque de s'effondrer dans les heures ou les jours qui viennent ?

Forcément, les débris et le souffle de la déflagration ont fragilisé le 19 et quelques immeubles alentour. Mais la structure bâtiment de ce quartier et la structure des immeubles autour est de très de très bonne qualité et donc il n'y a pas de risque d'effondrement successif. Pour autant, il faut rester prudent. Là, il n'y a pas de science exacte. N'importe quel élément peut déclencher un phénomène particulier qui fragilise ou qui fait s'effondrer un immeuble. Mais on ne craint pas un effet domino.

Sur place, les habitants ont très vite parlé d'un bruit énorme, d'une explosion, certains même d'une odeur de gaz. Est-ce que la piste d'une fuite de gaz est envisagée ?

Je ne peux pas la confirmer au moment où je vous parle. Bien évidemment que cette piste est envisagée. Il y a eu une explosion suivie tout de suite d'une déflagration terrible et de l'effondrement du 17, rue de Tivoli. La police judiciaire travaille, la police scientifique travaille. Mais sur les lieux, c'est d'abord les marins pompiers qui travaillent. C'est d'abord la recherche d'éventuels survivants qui est ma priorité et qui est LA priorité. Puis ensuite viendra le temps où la police judiciaire et la police scientifique auront de la place, du temps et tout loisir pour aller plus loin dans les investigations. En effet, comme je me suis dit quand je me suis rendu sur place quelques minutes après l'explosion, il y avait encore une odeur de gaz très prégnante et tout le quartier a ressenti cette déflagration et cette explosion. Mais ça ne me permet pas et ça ne nous permet pas d'en tirer des conclusions définitives.

À Marseille, comme très souvent, on a vite envie de pouvoir donner des vêtements ou prêter des logements aux habitants qui sont relogés. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on veut aider sur place ? Quel est l'appel que vous lancez aux Marseillais ?

Cela a déjà commencé quand les Marseillais se sont réveillés et qu'ils ont appris le drame. La solidarité a commencé. La ville de Marseille a mis en place un numéro vert, le 04.91.55.11.11 pour les victimes, mais aussi pour les personnes qui voudraient aider. Il y a des associations, il y a des communautés religieuses, il y a des collectifs qui ont fait des dons. Il y a des particuliers aussi. Ce matin, dans la boulangerie du quartier où on se trouve, un vieux monsieur est venu et a donné 500 euros en disant "C'est pour les pompiers". Et c'est ça la ville de Marseille. C'est une ville qui est évidemment traumatisée par ce qui s'est passé, qui est bouleversée. Mais c'est aussi une ville solidaire, incroyable, résiliente, comme il en existe peu, je crois, dans le pays.