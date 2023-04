Immeubles effondrés à Marseille : six corps retrouvés, les pompiers espèrent toujours retrouver des survivants

Deux jours après l'explosion d'un immeuble au 17 rue de Tivoli à Marseille (5e arrondissement), et de l'effondrement de l'immeuble mitoyen au numéro 15, une centaine de marins-pompiers est toujours mobilisée pour tenter de retrouver des victimes dans les décombres ce mardi. Un sixième corps a été retiré des débris ce lundi après-midi. "Les opérations d'identification se poursuivent" pour les victimes déjà retrouvées, a précisé le parquet. Deux personnes pourraient encore être sous les décombres.

"On peut très bien avoir des poches de survie"

Aidés de chiens, de drones et de sondes thermiques, les marins-pompiers continuent leur travail difficile dans l'amas des gravats du 17 rue de Tivoli. Ils ont d'abord retrouvé deux corps dans la nuit de dimanche à lundi. Puis deux autres, dans la matinée. Et encore deux dans l'après-midi. Leur travail est toujours compliqué à cause d'un incendie qui a pris dans les décombres. Il n'est toujours pas éteint ce mardi. Il y a toujours des fumerolles et des émanations toxiques, témoigne Fred Chapuis, journaliste de France Bleu Provence, sur place.

"Tant qu'on aura pas fini l'ensemble du retrait des différents matériaux et des gravats, on pensera toujours qu'il y aura un espoir de retrouver quelqu'un, explique le commandant Guy qui dirige les opérations de secours des marins-pompiers de Marseille sur France Bleu Provence. On peut très bien avoir des poches de survie qui se sont formées. Tant qu'on a encore une grosse quantité de matériaux à retirer, on se battra pour aller le plus vite possible, mais avec précaution vu l'instabilité des bâtiments qui sont autour."

"On est en train de fouiller chaque zone où la grue ne peut pas accéder. On fouille à la main, pierre par pierre, morceau par morceau*",* précise le commandant Guy. Les marins-pompiers ont déjà évacué 850 mètres cubes de gravats et "il en reste autant à retirer".

Concernant l'état des bâtiments mitoyens, notamment le numéro 19, le commandant Guy indique qu'il y a "du personnel dédié à surveiller ce bâtiment, pour observer ses moindres mouvements, notamment avec des télémètres laser. Ils donneront l'alarme s'il y a le moindre mouvement pour rapidement retirer nos personnels et les mettre en sécurité. La Ville a mandaté des architectes de sécurité et un bureau spécialisé en stabilité des structures pour faire des analyses sur ces bâtiments et nous conseiller sur l'évolution possible."

L'enquête : les experts judiciaires ont pu débuter leur travail

La piste de l'explosion au gaz est envisagée, mais rien ne permet, pour l'heure, de la confirmer. Pour la première fois depuis le drame, les experts judiciaires "ont pu débuter leur travail pour identifier les causes de l'explosion" lundi, a expliqué le parquet de Marseille. Pour des raisons de sécurité, ils n'avaient jusqu'alors pu accéder au site, trop dangereux.

"La déflagration a été ressentie partout dans la ville et encore plus ici dans le quartier du Camas, où l'impact a été considérable", a précisé Yannick Ohanessian, adjoint au maire pour la sécurité : "Ça a été d'une violence inouïe, et à ce titre, cela a fait bouger potentiellement les bâtiments adjacents, donc il faut être vigilants".

Solidarité envers les personnes évacuées

La solidarité s'organise envers les personnes évacuées. Au total, près de 200 personnes, dont plusieurs familles, ont été évacuées par précaution d'une trentaine d'immeubles alentours. Les habitants de 61 de ces 220 logements ont pu venir récupérer quelques effets personnels, en attendant de pouvoir peut-être bientôt y retourner définitivement.

Des habitants, des commerçants, des membres d'associations etc. s'organisent pour les aider et leur apporter un soutien psychologique : ils récupèrent des vêtements, leur ouvrent leurs portes. L'association de parents d'élèves de la rue Franklin Roosevelt recense par exemple tout ceux qui pourraient accueillir des sinistrés ou donner des vêtements. Des cagnottes sont aussi mises en place pour les marins-pompiers qui travaillent sans relâche.

Face à ces "tragiques événements", Benoît Payan, le maire de Marseille, a décidé de mettre en berne les drapeaux de l'hôtel de ville et de toutes les mairies de secteur. Des registres de condoléances seront ouverts.

Le cardinal-archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, a présidé une veillée de prières à l'église Saint-Michel lundi soir, proche du lieu du drame. "L'espoir, même s'il s'amenuise, doit demeurer jusqu'au bout", a-t-il lancé.