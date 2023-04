Immeubles effondrés à Marseille : "Tout est cassé" chez Caroline qui a pu revenir quelques minutes chez elle

Après l'effondrement de deux immeubles dimanche à Marseille rue de Tivoli, près de 200 personnes, dont plusieurs familles, ont été évacuées par précaution d'une trentaine d'immeubles alentours, en raison des risques de fragilisation des bâtiments. Lundi, les habitants de 61 de ces 220 logements ont pu venir récupérer quelques effets personnels, en attendant de pouvoir peut-être bientôt y retourner définitivement. Cette opération se poursuit ce mardi, mais tous les logements ne sont pas accessibles.

Caroline fait partie de ces habitants évacués qui ont pu accéder quelques minutes à leur logement pour récupérer des affaires, accompagnés par des marins-pompiers. "L'appartement est très endommagé, toutes les boiseries des fenêtres sont sorties de leurs gonds. Tout est cassé, il y a plein de poussière de partout, c'est assez impressionnant, témoigne cette Marseillaise au micro de France Bleu Provence.

"On se rend compte que c'est encore plus grave que ce qu'on imaginait [...] Quand on revient sur les lieux, on voit que vraiment c'était limite le chaos. C'est ça qui est stressant. On va patienter, ça va prendre du temps, mais on retrouvera l'appartement comme avant", espère Caroline.

Alhil a été autorisée à "monter deux minutes" dans son appartement, escortée par un pompier. Elle était sortie dans Marseille la nuit de l'effondrement du 17 rue de Tivoli. Quand elle est arrivée près de son immeuble, tout proche du sinistre, à 1h du matin dimanche, la police bloquait l'accès. Depuis, elle est hébergée temporairement chez une amie.

"J'ai pris mon ordinateur, quelques vêtements, ma brosse à dents, et j'ai oublié plein de trucs comme ma carte Vitale, mes téléphones pour mon travail, j'étais sous le stress", explique la jeune femme. J'ai récupéré une valise avec quelques affaires pour moi, pour mon copain qui revient demain, son vélo qu'il utilise pour le travail..."

"Le pire, c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer." - Alhil

On n'a pas été impacté directement par l'effondrement mais il y a quand même des conséquences. Ce qui m'angoisse le plus c'est de pas savoir où je vais vivre, s'il faut que je me trouve un nouvel appartement", explique cette employée du secteur privé, qui télétravaillait chez elle habituellement.

Ce mardi matin, six corps sans vie avaient déjà été retrouvés dans les décombres de l'immeuble qui s'est effondré suite à une explosion, dans la nuit de samedi à dimanche, au numéro 17 de la rue de Tivoli. Deux personnes sont toujours introuvables. Les marins-pompiers poursuivent la recherche d'éventuels survivants.

Le parquet de Marseille communiquera à 11h ce mardi sur les avancées de l'enquête. Les experts désignés pour identifier les causes de l'explosion ont pu commencer leur travail.

