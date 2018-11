Immeubles effondrés à Marseille : un septième corps découvert dans les décombres

Marseille, France

Un septième corps a été retrouvé dans les décombres des immeubles effondrés lundi rue d'Aubagne à Marseille, a confirmé Jean-Claude Gaudin ce jeudi soir sur BFMTV. Les recherches avaient repris en début d'après-midi après leur suspension mercredi soir, le temps de "déconstruire" deux immeubles mitoyens, aux numéros 69 et 71 de la rue d'Aubagne, qui menaçaient de s'écrouler et mettaient en danger les marins-pompiers. Six autres corps ont été retrouvés, ceux de quatre hommes et deux femmes. Cinq d'entre eux ont été identifiés : il s'agit d'occupants du numéro 65 de la rue, seul bâtiment officiellement habité parmi les trois qui se sont effondrés lundi.

Silencieux depuis lundi et cible de nombreuses critiques depuis la catastrophe, Jean-Claude Gaudin est sorti de son silence à la mi-journée. Lui et ses élus ont tenu une conférence de presse, lors de laquelle le maire de Marseille a exclu de démissionner et a assuré "lutter contre le logement insalubre" dans la ville. "Je ne regrette rien", a déclaré l'édile.

Une enquête citoyenne #BalanceTonTaudis

Une enquête citoyenne en ligne a été lancée mercredi soir par le quotidien La Marseillaise, en partenariat avec Emmaüs Pointe-Rouge, le Donut Infolab et le Droit au logement pour recenser l'habitat indigne à Marseille. La plateforme incite les internautes à partager leurs témoignages sur les réseaux sociaux en utilisant le mot dièse #BalanceTonTaudis.