Immeubles et comptes bancaires saisis à Brive pour une retraitée qui louait ses appartements à des prostituées

Une femme de 66 ans et quatre de ses proches viennent d'être reconnus coupables, par le tribunal de Brive, d'avoir loué ou avoir été complice de la location d'appartements à des prostituées entre 2016 et 2019. Des immeubles et des comptes bancaires sont aussi confisqués.