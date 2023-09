Immigration, écologie, prison : les dossiers de la rentrée parlementaire de Sacha Houlié

Après deux mois de pause estivale, les 577 députés de l'Assemblée nationale font leur retour ce lundi dans l'hémicycle. La rentrée s'annonce chargée entre le projet de loi immigration, le texte sur le plein emploi, les finances publiques, le budget. Pour parler de cette reprise, Sacha Houlié le député Renaissance de la Vienne était l'invité de France Bleu Poitou.

Visite de la prison de Vivonne

L'élu est d'abord revenu sur sa visite vendredi dernier de la prison Poitiers-Vivonne. L'établissement a fait face à trois suicides de détenus ces dernières semaines. "En réalité, cet été, il y a des circonstances particulières qui ont conduit à une sur-incarcération, a rappelé lé député*. Les surveillants font un travail assez impressionnant.* Ce que j'ai pu constater, ce sont des efforts réalisés sur toutes les préventions, et notamment pour éviter les suicides."

Au lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron dans les journaux de 20h de Tf1 et France 2, le député est revenu sur les annonces du chef de l'État. ***"*D'abord, il a répondu à l'appel du Pape sur la question des migrants. Sur ce sujet, on a un projet de loi qui est assez clair, qui dit que nous allons expulser systématiquement les délinquants, régulariser les travailleurs dans les métiers en tension et simplifier toutes les procédures. Sur l'inflation, c'est d'abord la mise en lumière de ce qui est fait, ce qui bouge. Nous avons une réponse qui nécessite beaucoup d'innovation politique et beaucoup d'agilité pour répondre à ce que ce qui se passe dans le portefeuille des Français."

Projet de loi immigration, démarchage téléphonique

L'un des gros dossiers de cette rentrée parlementaire va être le projet de loi immigration. Mi-septembre, Sacha Houlié a signé une tribune avec des élus de la majorité et de la gauche pour une régularisation des travailleurs sans papiers dans les secteurs en tension. L'élu assure que la mesure sera dans le texte. "Elle vient directement du président de la République. Dans son interview qui a appelé au bon sens. C'est le terme qu'il a employé". En revanche, pour l'instant, la majorité pour voter ce projet de loi reste flou. "J'ai toujours dit que comme ces mesures sont populaires, toutes de bon sens et toutes soutenues. Soit nous allons au vote et nous l'assumons comme tel, soit nous pouvons prendre nos responsabilités et j'ai même parlé d'un 49.3 populaire."

Sacha Houlié a aussi été interrogé par un auditeur sur le démarchage téléphonie et comment stopper les appels incessants. "Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a cette loi Bloctel qui a été adoptée il y a quelques années. Cette loi n'a pas produit tous ses effets. Il nous faut travailler sur la désactivation des numéros qui font du démarchage à domicile. Je vous confirme qu'on court après le temps sur ces questions-là et qu'on essaie d'empêcher ce mécanisme d'harcèlement des personnes âgées."