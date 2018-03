Reims, France

Onze personnes ont été arrêtées et mises en examen à Reims pour violences volontaires aggravées. Aggravées par 3 circonstances puisque les violences ont été commises avec armes, en réunion et avec préméditation, a précisé le procureur de la République de Reims ce vendredi. Des mises en examen qui font suite à deux événements qui ont secoué le quartier Croix rouge à mois de 24 heures d'intervalle.

Le 16 mars, alors qu'il est en train d'entraîner comme tous les vendredis des enfants de moins de 11 ans, un entraîneur de basket âgé de 26 ans est passé à tabac au gymnase Lapique par plus d'une dizaine d'individus cagoulés et armés de couteaux, de battes de baseball et de clubs de golfs. Violente agression devant les yeux des enfants et de quelques parents, qui lui vaut 10 jours d'incapacité totale de travail (ITT). L'entraîneur originaire du quartier Wilson, a reconnu une partie de ses agresseurs, et les images de vidéosurveillance ont permis d'arrêter 9 personnes du quartier Croix rouge.

La rivalité entre quartiers, seul mobile apparent des 11 suspects

Au lendemain de l'agression dans le gymnase, le samedi 17 mars, des coups de feu sont tirés dans le quartier Croix Rouge à 16 h 30. Des coups de feu qui visent 3 individus soupçonnés d'avoir participé à l'expédition punitive contre l'entraîneur de basket. A bord d'une voiture volée, les deux tireurs ont visé en plein jour un immeuble et une supérette. Les tireurs ont été retrouvés et arrêtés : il s'agit de deux frères originaires du quartier Wilson, accusés donc de ce qui ressemble à des représailles.

Une rivalité entre quartiers, c'est pour l'instant le "seul mobile apparent" selon le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a d'autres mobiles, et retrouver d'éventuels autres participants. Les 11 personnes mises en examen pour violences volontaires aggravées, qui nient les faits, risquent jusqu'à 10 ans de prison. Neuf d'entre eux ont été placés en détention et deux sous contrôle judiciaire.