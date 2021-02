Deux bandes de jeunes se donnent rendez-vous pour en découdre à Avignon

En milieu d'après-midi, ce vendredi 26 février, plus de 100 jeunes se retrouvent dans le centre-ville d'Avignon. Ils ont entre 13 et 20 ans. Un jeune de 19 ans précise : "On avait rendez-vous avec Orange, mais personne n'est venu. C'était tout Avignon contre Orange. Nous on représente les quartiers Saint-Jean, la Rocade et Monclar."

Un important dispositif policier a été déployé. Les jeunes quittent progressivement le centre-ville pour atterrir avenue Saint-Ruf, aux abords de la gare Avignon-centre. Un policier confirme qu'il s'agirait d'une bagarre entre des jeunes d'Orange et d'Avignon.

Aucun incident n'est à déplorer.