Important dispositif policier pour disperser des manifestants sur la place Carnot à Nancy

Un important dispositif policier a été déployé ce samedi après-midi dans le centre-ville de Nancy. Les forces de l'ordre étaient postées aux quatre coins de la place Carnot, à quelques mètres de la place Stanislas. Pourquoi ? Car un appel à la manifestation avait été partagé quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux.

Un collectif d'action locale souhaitait "soutenir les hospitaliers et toutes les travailleuses et travailleurs, premières et premiers de corvée". Ainsi, vers 15h30, plusieurs dizaines de personnes ont tenté de se retrouver sur la place mais les policiers en ont décidé autrement. Tous les passants ont été contrôlés et les manifestants dispersés, sous la menace d'une amende pour non-respect des règles sanitaires.

Les policiers ont, en effet, rappelé que les regroupements de plus de dix personnes sont interdits. Plusieurs manifestants affirment qu'ils ont bien reçu leur PV de 135 euros. De leur côté, les forces de l'ordre n'ont constaté aucun débordement.