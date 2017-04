Important feu de forêt en Corrèze, une cinquantaine de pompiers engagés

De nombreux départs de feu sont à dénombrer depuis quelques jours en Haute-Vienne et en Corrèze. Ce vendredi après-midi, un violent incendie est en cours en Haute-Corrèze.

Les départs de feu se multiplient et les surfaces brûlées augmentent régulièrement ces derniers jours en Haute-Vienne et en Corrèze. Ce vendredi après-midi, un nouvel incendie, violent, est en cours en Haute-Corrèze. Il s'est déclaré vers 15 heures à Sornac, au lieu-dit Moulin de Bourneloup. Une cinquantaine de pompiers est engagé sur les lieux pour une surface brûlée pas encore précisément déterminée. Deux groupes d'intervention feux de forêt sont engagés et un poste de commandement est activé sur place. Des soldats du feu des centres de Sornac, Saint-Angel, Ussel, Bugeat, Meymac, Egletons sont notamment mobilisés, appuyés par des pompiers Creusois, venus en renfort de La Courtine.