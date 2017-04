Important feu de forêt en Corrèze, une cinquantaine de pompiers mobilisés

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés sur un feu mardi en Corrèze. L'incendie s'est déclaré dans le Nord du département, à la limite avec la Haute-Vienne, et a parcouru près de dix hectares.

Près d'une cinquantaine de pompiers, dont deux groupes feux de forêts, ont été engagés sur un important incendie, ce mardi en fin d'après-midi, en Corrèze. Le feu a pris vers 16h30 sur la commune de Meilhards, près de Chamberet, à la limite avec la Haute-Vienne. Au total, entre sept et dix hectares de feuillus et de sapins sont partis en fumée sur une zone déjà très sèche et qui souffre du manque d'eau. Les soldats du feu en sont venus à bout tard dans la soirée de ce mardi.