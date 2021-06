Important incendie à Ajaccio : une cinquantaine de personnes évacuées

Les pompiers ont été contactés peu après 3h du matin ce dimanche pour un feu d’appartement au deuxième étage de la résidence Kennedy à Ajaccio qui en comporte sept. L’incendie a pu être vite maîtrisé ; fait notable, pendant l’intervention des sapeurs-pompiers, l’explosion d’une bouteille de gaz. Un important dispositif et des engins d’intervention des brigades d’Ajaccio, Bocognano et Casaglione, et près de 40 personnels, avaient été rapidement mobilisés, assistés d’une équipe du SAMU.

15 sauvetages ont été réalisés depuis les balcons. On dénombre 45 personnes au total évacuées de l’immeuble. Huit d’entre elles ont été transportées à l’Hôpital de la Miséricorde pour des contrôles, essentiellement du fait de l’inhalation de fumée, nous ont précisé les secours. Dans la nuit, sur les lieux de l’intervention, un point de rassemblement des victimes avait été mis en place à l’école Saint-Jean par les services municipaux.

L'heure est à présent au rétablissement des installations et à la prise en compte des besoins des personnes se retrouvant sans logement.

45 personnes ont dû être évacuées, dont certaines par les balcons, cette nuit de l'immeuble en flammes © Radio France - Jérôme Susini

Appartements détruits et familles relogées

Six appartements ont été impactés très lourdement dont celui d’où est parti le sinistre.

Un diagnostic du bâti a été effectué et, selon les premiers éléments, la structure ne serait pas fragilisée, nous ont indiqué les services municipaux. Les services municipaux qui ont procédé aux mesures de sécurisation de l’ensemble du bâtiment et sont actuellement à pied d’œuvre pour le rétablissement progressif des installations en lien avec EDF / GDF. Un arrêté municipal d’interdiction d’accès a été pris le temps de ce rétablissement. Le centre d’action sociale de la Ville a mis en place une cellule visant à recenser les besoins d’éventuels relogements et à accompagner les personnes sous le choc.

Des débris après l'incendie d'un immeuble, avenue Kennedy, cette nuit à Ajaccio © Radio France - Jérôme Susini

Pour l’heure, une famille s’est manifestée exprimant des difficultés à se reloger. Les autres ont indiqué avoir trouvé des solutions auprès de leur cercle familial et amical.