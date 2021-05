Important incendie à Aniche dans une entreprise de récupération de métaux

La fumée de l'incendie était largement visible depuis l'autoroute A21 ce matin et 90 pompiers sont sur place.

Vers 2h30 du matin ce samedi, un feu à l’air libre s'est déclaré dans une société de récupération de métaux d'Aniche dans le Nord. L'incendie concerne 6 000 mètres cubes de ferrailles et de matériaux divers et atteint les 5 à 6 mètres de haut sur 3 000 mètres carrés. Aucun mort ni blessé ne sont à déplorer.

Les flammes et la fumée se distinguent facilement depuis l'A21 (Lens-Valenciennes). Les CRS ont mis en place des messages variables pour informer les conducteurs des fumées qui se déplaçaient vers l’autoroute. Plus de 90 sapeurs-pompiers sont mobilisés, et leur effectif pourrait encore augmenter face à l’ampleur des flammes.

A la mi-journée, le feu est toujours en route, mais il est désormais circonscrit depuis 11h30. Six lances sont déployées depuis ce matin avec des "fourgons mousse". Plus tôt dans la matinée, des drones avec caméras thermiques ont repéré les points chauds pour faciliter le travail des pompiers et maîtriser au mieux l’incendie.

Des employés du site sont sur place et contribuent à l’étalement des matières qui ont été arrosées, pour permettre aux pompiers de mieux maîtriser la situation.

Une collaboration interdépartementale a été mise en place avec la contribution des sapeurs de Liévin, Hénin-Beaumont, et Bully-les-Mines.