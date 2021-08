Important incendie à la ferme des Augustines au sud de Pons

La ferme des Augustines a été en partie ravagée par un incendie ce jeudi soir à Belluire, au sud de Pons en Charente-Maritime. Le feu a démarré vers 18 heures. 800 m2 du corps de ferme sont partis en fumée. Une maison située à proximité de l'exploitation agricole a également été touchée.

Le propriétaire a pu sortir et prévenir les secours. Il est indemne. Il aura fallu l'intervention de six véhicules de pompiers et cinq lances à incendie pour venir à bout du feu.