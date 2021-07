PHOTOS - Important incendie à la frontière franco-espagnole entre Cerbère et Portbou

Les pompiers français et catalans interviennent ce samedi après-midi sur un important incendie de forêt à la frontière franco-espagnole entre les communes de Cerbère et Portbou (Catalogne). Le feu a déjà détruit 10 hectares de végétation et menace plusieurs centaines d'autres hectares.

Les pompiers sont mobilisés ce samedi après-midi sur un important incendie de forêt qui s'est déclaré sur la crête qui fait frontière entre la France et l'Espagne sur les communes de Cerbère (Pyrénées-Orientales) et Portbou (Catalogne). A 17h, les flammes avaient déjà détruit 10 hectares de végétation et menacent plusieurs centaines d'autres hectares, essentiellement du côté catalan de la frontière. La route départementale entre Cerbère et Portbou a été fermée.

L'incendie a démarré sur la crête qui fait frontière entre la France et l'Espagne - Maria Sola Sanchez

Collaboration entre pompiers français et catalans

Les pompiers français et catalans ont mobilisé d'importants moyens. La France a dépêché 116 pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau. La Catalogne a de son coté envoyé deux hélicoptères ainsi que deux avions bombardiers d'eau. Côté catalan, une station service est notamment menacée ainsi que la ville de Portbou qui se trouve en contrebas de la crête. En 2012, un énorme incendie dans le secteur avaient fait plusieurs morts : des personnes qui s'étaient retrouvées sur la route, piégées par les flammes au dessus de la mer et qui avaient sauté à l'eau depuis le haut de la falaise.

L'incendie avait déjà détruit 10 hectares de forêt à 17h - Christian Grau

L'incendie vu de Portbou - Maria Sola Sanchez