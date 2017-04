Important incendie chez le fabricant de cuisines Sémery à Balazé près de Vitré

Un gros incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'entreprise Sémery qui fabrique des cuisines à Balazé près de Vitré en Ille-et-Vilaine. Le feu est maîtrisé mais les dégâts sont importants.

Un gros incendie s'est déclaré dans la nuit de mercredi et jeudi à Balazé dans la zone industrielle de la Haute Bouexière au nord de Vitré en Ille-et-Vilaine. Le feu a pris vers 3h du matin dans l'entreprise Sémery qui fabrique des cuisines. Les flammes se sont rapidement propagées et ont totalement embrasés le site. Les pompiers ont reçu de très nombreux appels de voisins qui signalaient le sinistre. Au total, 40 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur place. L'incendie est désormais sous contrôle mais les pompiers surveillent toujours le site. Les dégâts sont très nombreux. Sept personnes se retrouvent au chômage technique suite à cet incendie. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour en déterminer les causes.