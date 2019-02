Important incendie chez Onet Services à Marly

Marly, France

Le panache de fumée noire a été vu à plusieurs kilomètres de Marly. Vers 15h45 ce mercredi après-midi, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de l'entreprise Onet Services situé dans la ZAC Mermoz. Le feu a pris dans la partie stockage qui contenait des produits d'entretien donc inflammables et du papier toilette.

Le batiment stockage est détruit - Mairie de Marly

L'entrepôt a été détruit, les 60 pompiers arrivés sur place ont réussi à préserver les bureaux de la société et les véhicules de livraison et d'entretien. L'incendie a été circonscrit peu avant 18h. L'agence Onet Services de Marly emploie 8 salariés dans les bureaux et une centaine sur le terrain.