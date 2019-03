Important incendie dans la société Femil (Tarn)

52 pompiers sont déployés ce matin dans le Tarn, pour un important incendie dans une entreprise de Lombers, entre Albi et Castres. Un entrepôt de 1 000 m² a été totalement embrasé. Il appartient à l'entreprise Femil, un spécialiste des véhicules de chantier, camions médicaux, sanitaires ou de chantier. L'origine du feu est inconnue pour l'instant. On n'en sait pas plus non plus sur les conséquences de ce feu sur l'activité, notamment sur le nombre de salariés en chômage technique.