Important incendie dans la zone industrielle à Puiseaux, dans le Loiret : vingt-huit véhicules détruits

Puiseaux, France

Dans cette entreprise située dans la zone industrielle de Puiseaux, rue de Châtillon, le feu s'est déclaré vers 23 heures ce dimanche soir. Rapidement, quarante-cinq pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu qui a détruit vingt-huit véhicules, de nombreux pneus et un local de 20 m². Ils ont lutté contre les flammes jusqu'à deux heures du matin.

Il s'agit de Dépannage Cellier Auto

"Il s'agit d'un lieu de stockage de véhicules pour cette entreprise qui a plusieurs sites et que nous connaissons bien dans la commune, gérée par une famille de Puiseaux, le père et son fils", explique le maire Michel Touraine : "l'entreprise récupère des vieux véhicules, des poids-lourds notamment et les remet en état, ou alors les démonte. Certains sont envoyés ensuite à l'étranger. Il y a aussi une activité de dépannage et remorquage".

Certains riverains de l'entreprise expliquent avoir entendu des détonations dans la nuit. Il s'agissait probablement de l'explosion de pneus, lors de l'incendie. Une enquête de gendarmerie est ouverte pour déterminer les causes de cet important incendie.