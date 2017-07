VIDEOS - Important incendie dans le secteur du Boulou, à la frontière franco-espagnole

D'importants moyens sont déployés ce vendredi soir dans le secteur du Boulou (Pyrénées-Orientales), suite à un départ de feu. De nombreux pompiers sur terre mais aussi dans les airs avec l'appui de Canadairs.

Pour l'instant, pas d'information sur la surface détruite, mais l'incendie semble important ce vendredi soir dans le secteur du Boulou. De la fumée, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, provient d'un feu entre Maureillas-las-Illas et le Boulou, qui a démarré derrière les thermes du Boulou.

L'incendie a débuté vers 18h, et se dirige vers l'Espagne et le pic de l'Estella. Des trackers et un hélicoptère bombardier d'eau ont déjà effectué plusieurs largages. Quatre Canadairs sont en train d'arriver, ainsi qu'une colonne de renforts venus de Narbonne. Une centaine de pompiers mobilisés.

A 19h, huit hectares avaient déjà été brûlés, et le feu était "en évolution libre" selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours. Les pompiers cherchent aussi à savoir si des randonneurs vus dans le secteur ont pu se mettre en sécurité ou s'il faut les évacuer.

Un PC de crise est installé à la caserne de pompiers du Boulou.

Incendie à la frontière espagnole, à proximité de l'autoroute. Bon courage aux soldats du feu. C'est impressionnant. pic.twitter.com/DVDEdLme9M — 💌 Paul de Fombelle (@paulodef) July 14, 2017

Attention - Incendie important près du Neoulous au Boulou (66) ! Les Pompiers sont sur la route. @PyrenOrientActu@le_bouloupic.twitter.com/KpvQvpZMfS — Fouad Khayat (@Khayat_Fouad) July 14, 2017

Important départ de #feu sur la commune du Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Tous vigilants ! #FDF2017pic.twitter.com/CgFmCih1BR — Anthony Montardy (@AnthonyMontardy) July 14, 2017

Les hélicoptères bombardier d'eau viennent se ravitailler dans le lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts, tout proche.

Incendie en live 😠😠😠😠 A post shared by jean philippe bourcier (@jpbourcier) on Jul 14, 2017 at 10:20am PDT

Le feu est très visible depuis La Jonquère, de l'autre côté de la frontière franco-espagnole.

Altre cop foc al Portús, a les portes de la Jonquera #incendialbera amb tramuntana seca i intensa @naciodigital@agenciaacn@tv3catpic.twitter.com/PDY4vq3NZl — Ivan Sanz Tusell (@ivanSanzTusell) July 14, 2017

