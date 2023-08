PHOTOS - Important incendie dans un bâtiment industriel d'Alès

L'alerte a été donnée peu après 18 heures ce mardi 15 août. Un incendie important dans les établissements Cévennes Déchets, rue Lajudie, à Alès. Ce feu touche un bâtiment de 4.000m² qui abrite environ 15.000 mètres cubes de déchets en attente de valorisation. A noter que des panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture.

Les habitants invités à rester chez eux

Les personnes habitant dans l'axe de propagation des fumées ont été mises à l'abri par les forces de l'ordre, confinées à leurs domiciles. Les fumées de l'incendie sont importantes, un grand panache noir s'élève haut dans le ciel, les vents favorisent leur dispersion. Toutefois la préfecture du Gard demande aux habitants du quartier Tamaris de rester chez eux, de fermer portes et fenêtres, ces fumées pourraient être irritantes. Il est également demandé aux usagers de la route de ne pas se rendre dans cette zone pour ne pas gêner l'intervention des secours.

Une intervention longue

Un feu important disent les pompiers qui ont pour but d'éviter son extension au reste de l'entreprise, d'où les moyens déployés pour le combattre : deux grandes échelles et six véhicules incendie. Il faut ajouter à cela un véhicule infirmier, une ambulance et la cellule de commandement. Et sont attendus en cours de soirée quatre autres engins incendie et deux grandes échelles. En tout, ce sont 59 pompiers et une trentaine d'engins de secours qui sont sur place. Et les pompiers préviennent : l'intervention sera très longue.

