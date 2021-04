Important incendie dans un entrepôt industriel à Saint Georges d'Orques

Un incendie s'est déclaré ce jeudi matin dans un entrepôt industriel en feu dans la zone du Mijoulan à Saint Georges d'Orques, au nord ouest de Montpellier : trois bus, plusieurs poids lourds et une cuve de gasoil étaient en feu. Vers 8 heures, les pompiers sont parvenus a maîtriser le sinistre.

Les pompiers de l'Hérault sont intervenus ce matin jeudi matin pour une un incendie dans la zone industrielle du Mijoulan, à Saint-Georges d'Orques. Le feu a pris dans l'entreprise Montpellier Dépannage aux alentours de 7 heures. Le Sdis a qui il a été signalé "une fuite de gasoil enflammé" a dépêché sur place de très importants moyens humains, 70 sapeurs-pompiers, et matériels, plusieurs lances à eau et à mousse.

Le sinistre a été maîtrisé vers 8 heures sans faire de blessé. Plusieurs poids-lourds et des bus ont été complètement détruits mais l'action des pompiers a permis "d'éviter la propagation au bâtiment et à quatre poids lourds, bennes et transpallettes".