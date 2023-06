Important incendie dans une entreprise d'emballage de Rochechouart, 8 personnes incommodées par les fumées

Un important incendie s'est déclaré jeudi soir dans l'entreprise DS Smith à Rochechouart (Haute-Vienne), une société qui fabrique des emballages en carton. 45 pompiers ont été mobilisés, 8 personnes ont été incommodées par les fumées, l'une d'elles a dû être hospitalisée.

Le feu a pris sur une "machine industrielle à papier", dans le secteur de l'évacuation des papiers et cartons, provoquant d'importantes fumées qui se sont échappées du site industriel. L'accessibilité de la machine a rendu l'intervention difficile pour les nombreux pompiers de Haute-Vienne qui sont intervenus sur ce sinistre : 45 hommes du feu ont été mobilisés au plus fort de l'intervention, des pompiers venant des centres de secours de Saint-Junien, Rochechouart, Nantiat, Saint-Laurent, Limoges et Ambazac. L'intervention, qui a permis de contenir le feu et éviter qu'il s'étende à l'ensemble du site industriel, a duré près de cinq heures, l'alerte ayant été donnée vers 19 heures et ayant pris fin vers Minuit.

Sur le plan humain, 8 personnes dont un sapeur-pompier, ont été incommodées par les fumées. Une d'entre elles a dû être hospitalisée à Saint-Junien, mais heureusement son état n'inspirerait aucune inquiétude.

On ignore encore, à ce stade, l'étendue précise des dégâts, qui seront plus facilement évaluables ce vendredi matin au lever du jour. Des pompiers sont restés en surveillance, sur place, toute la nuit.