Important incendie dans une entreprise de St Wandrille-Rançon

Un important incendie s'est produit tôt ce lundi matin dans l'entreprise Biolandes à St Wandrille-Rançon (Rives-en -Seine) en Seine-Maritime. Le feu est parti vers 3h30 dans cette usine qui produit du terreau végétal et qui emploie une dizaine de personnes. Les deux tiers du bâtiment de 4 mille mètres carrés ont brûlé. 69 pompiers ont été mobilisés et le panache de fumée s'est élevé au nord ouest de St Wandrille et de Maulévrier-Sainte-Gertrude. Des écorces de pin, des déchets verts et de la fibre de lin ont essentiellement brûlé.

Selon le maire de Rives-en-Seine Bastien Coriton qui s'est rendu sur place le feu est parti des machines mais on n'a aucune idée de l'origine. L'enquête est menée par la gendarmerie de Seine-Maritime. Bastien Coriton a également demandé aux pompiers d'analyser les fumées.

Près de 70 pompiers ont été mobilisés - Bastien Coriton

Cette entreprise avait eu une forte activité pendant le Covid avec les demandes en terreau. C'est pas de chance. Bastien Coriton

