Incendie dans une scierie de Moissannes en Haute-Vienne, pas de blessé

Un incendie important s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une scierie de Moissannes, près de St Léonard de Noblat, en Haute-Vienne. Le feu a pris dans une cuve à fioul extérieure aux bâtiments. Ce sont des ouvriers de l'entreprise qui ont signalé le sinistre, vers 4 heures 20, au moment de l'embauche dans l'entreprise .

Le feu a été maîtrisé assez rapidement par les pompiers, qui sont cependant toujours sur place ce jeudi matin, avant de surveiller toute reprise éventuelle de feu, et aussi pour refroidir la cuve qui a brûlé.

On ne connaît pas l'origine du sinistre, qui ne devrait pas impacter l'activité de l'entreprise. Il n'y a pas eu de blessé, et pas de propagation. Cinq véhicules d'incendies et 23 pompiers ont été engagés dans cette opération.