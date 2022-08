Important incendie en cours à Caudiès-de-Fenouillèdes, déjà 105 hectares brûlés

Les pompiers des Pyrénées-Orientales reçoivent l'aide de quatre canadairs et d'un avion Dash.

Il est 2h30, dans la nuit de dimanche à lundi, lorsqu'un incendie se déclenche à Caudiès-de-Fenouillèdes, dans les Pyrénées-Orientales. Le front de feu s'étend sur 500 mètres, et est alimenté par un vent moyen-fort, avec des rafales à 50 km/h. Ce lundi matin, à 7 heures, les flammes avaient déjà brûlé 60 hectares. Un heure plus tard, 105 hectares étaient détruits. L'incendie se dirigeait vers le parc éolien situé entre Saint-Paul-de-Fenouillet et Caudiès.

Environ 180 pompiers des Pyrénées-Orientales sont déployés. Des renforts sont attendus d'autres départements, à hauteur de 270 pompiers supplémentaires venus de l'Aude ou de l'Hérault. Trois canadairs doivent également intervenir, avec l'appui d'un avion Dash, pour appuyer l'hélicoptère bombardier d'eau.

Evitez le secteur

La route départementale 20 étant fermée ce lundi matin, entre Prugnanes et Caudiès-de-Fenouillèdes, les pompiers demandent à la population d'éviter de circuler dans le secteur de Caudiès, Saint-Paul et même jusqu'à Estagel, pour permettre l'arrivée des renforts.