Les Avenières : important incendie en centre-ville, une douzaine de personnes évacuées

Vers une heure du matin ce vendredi, un incendie a ravagé une maison d'habitation en centre-ville des Avenières (Isère), aux Avenières-Veyrins-Thuellin, rue de l'Hôtel de ville. Le feu est parti d'un atelier au rez-de-chaussée où étaient entreposés des télévisions et des ensembles de jeux vidéos.

Les flammes se sont ensuite propagées au premier étage et aux combles et a même commencé à toucher un bâtiment voisin. Il n'y a pas de blessé mais huit personnes, cinq enfants et trois adultes, ont été évacuées par un voisin à l'aide d'une échelle télescopique, avant que quatre autres ne soient évacuées par les pompiers. Les sinistrés ont été regroupés et abrités dans un premier temps cette nuit dans un local municipal.