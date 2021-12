Un impressionnant incendie a ravagé les locaux de JPM Précision dans la nuit de lundi à mardi à Besançon. Le feu a pris dans un bâtiment artisanal de 1000 m2 abritant des machines de menuiserie et de mécanique. Il a fallu 5 lances pour le maîtriser. Six personnes sont au chômage technique.

Important incendie et chômage technique chez JPM Précision à Besançon

Il a fallu 5 lances et 41 sapeurs pompiers pour maîtriser les flammes qui ont ravagé le bâtiment de 1000 m2 abritant des machines de menuiserie et de mécanique. Crédits : Google street view

Des flammes et beaucoup de fumée, un impressionnant incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans les locaux de JPM Précision au 12 rue Albert Thomas à Besançon.

Six employés au chômage technique

Le feu a pris peu après minuit dans un atelier de 1000 m2 abritant des machines pour la menuiserie et la mécanique. Il a fallu déployer cinq lances dont deux sur échelle et l'intervention d'une 40aine d'hommes pour maîtriser les flammes. Six employés se retrouvent au chômage technique.