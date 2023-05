Important incendie près d'un garage automobile de Perpignan

Quatre camions de feux de forêt, 43 pompiers et cinq équipages de police étaient sur les lieux en milieu d'après-midi ce mardi, après qu'un incendie s'est déclaré à côté d'un garage automobile du boulevard Paul Langevin, non loin de la prison de Perpignan. Le feu est parti d'une haie de pins, séparant l'entreprise de sa voisine rue Charles Fabry. Alimenté par une tramontane à 60 km/h, le feu avait déjà brûlé vers 16 heures une voiture de collection, trois fourgonnettes et un bateau. Environ 200 m² de végétation sont détruits.

Sept autres véhicules de collection ont pu être protégés, ainsi que des bouteilles de gaz. Une heure plus tard, l'incendie d'origine inconnue était circonscrit, mais la fumée continuait de se propager et perturbait l'activité de trois sociétés au total. En raison de la sécheresse et pour éviter d'utiliser l'eau potable des bornes à incendie, les pompiers ont installé une pompe dans la Basse, 1 km plus loin, au cas où une recharge d'eau était nécessaire.