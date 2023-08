Important incendie sur le site de production de Fregate Aero

C'est plus d'un tiers du bâtiment de production de Fregate Aero qui est parti en fumée ce lundi 21 juin : 700 mètres carrés sur les 2.000 de l'entreprise ardéchoise spécialiste du traitement du métal pour l'aéronautique. Le feu s'est déclaré vers 1 heure du matin, on ne connaît pas encore son origine. Soixante pompiers ont été rapidement mobilisés, ils ont réussi à empêcher la propagation au reste du bâtiment, aux habitations voisines, mais aussi à la végétation proche - et sèche. L'incendie est toujours en cours.

ⓘ Publicité